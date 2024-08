Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS veröffentlichte am 26.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 0,610 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,99 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 17,59 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at