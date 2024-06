SENTIMENT/Stimmungslage wird etwas ausgeglichener

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas ausgeglichener wird die Stimmung an der Wall Street. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, ist das Bullen-Lager zwar weiter sehr groß, jedoch hat sich auch das Bären-Lager wieder rapide vergrößert.

Mit 44,5 Prozent liegt die Anzahl der Bullen nahezu unverändert auf dem hohen Niveau der Vorwoche. Der Anteil der Bären sprang jedoch auf 28,3 Prozent an, nachdem zuvor ein Rekordtief von 22,5 Prozent ausgewiesen worden war. Damit normalisiert sich das Verhältnis positiv zu negativ gestimmten Investoren in den USA wieder etwas. Das Lager der neutralen Anleger umfasst derzeit 27,2 Prozent.

Im historischen Durchschnitt sind in den USA aber 31,0 Prozent der Anleger bärisch gestimmt; per Saldo herrscht damit an der Wall Street weiter Bullenstimmung.

Profi-Anleger in Deutschland eher neutral

Anders sieht das Bild in Deutschland aus. Hier ziehe es vor allem institutionelle Investoren wieder deutlich an die Seitenlinie, stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner wöchentlichen Umfrage der Börse Frankfurt fest. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verzeichne die Gruppe derjenigen, die für die kommenden Wochen einen sich seitwärts entwickelnden DAX erwarten, ein neues Allzeithoch.

Ganz anders sehe es hingegen bei den Privatanlegern aus - sie müssten keinen Halbjahresultimo überwinden und könnten daher risikofreudiger agieren. Auch wenn der Börse Frankfurt Sentiment-Index in der absoluten Betrachtung fast unauffällig notiert, wertet Goldberg dies eher als ein Warnsignal.

June 27, 2024