SLI aktuell: SLI im Plus

Der SLI befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Um 15:43 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,93 Prozent auf 2 006,50 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,126 Prozent höher bei 1 990,46 Punkten in den Handel, nach 1 987,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 007,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1 990,63 Zähler.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,70 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.07.2024, den Stand von 1 980,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 953,29 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.08.2023, den Wert von 1 711,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13,78 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 4,10 Prozent auf 115,45 CHF), Sika (+ 2,23 Prozent auf 266,20 CHF), Alcon (+ 1,76 Prozent auf 82,20 CHF), Partners Group (+ 1,75 Prozent auf 1 222,50 CHF) und Richemont (+ 1,54 Prozent auf 138,35 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-0,11 Prozent auf 37,89 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 78,60 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 283,30 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 530,50 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 4 200,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 956 773 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,885 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at