SMI aktuell: SMI notiert nachmittags im Plus

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,54 Prozent fester bei 12 142,58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,438 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,109 Prozent tiefer bei 12 064,63 Punkten in den Handel, nach 12 077,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 147,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 049,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,905 Prozent nach oben. Der SMI wurde vor einem Monat, am 11.09.2024, mit 11 922,91 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 255,78 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 11 038,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,70 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,65 Prozent auf 529,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 49,81 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 1 279,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 517,20 CHF) und Alcon (+ 0,68 Prozent auf 82,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-0,72 Prozent auf 4 405,00 CHF), Logitech (-0,16 Prozent auf 72,88 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 553,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 221,20 CHF) und Sika (+ 0,08 Prozent auf 256,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 281 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,213 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at