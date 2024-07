SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cembra Money Bank-Aktie 55,70 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,533 Cembra Money Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 931,78 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 04.07.2024 auf 77,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,32 Prozent.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 2,29 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Cembra Money Bank-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at