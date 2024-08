SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 06.08.2023 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 222,717 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wären am 05.08.2024 8 953,23 CHF wert, da der Schlussstand 40,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10,47 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,47 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at