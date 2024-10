SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 11.10.2023 wurde die PolyPeptide-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,022 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.10.2024 auf 27,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 521,01 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,10 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide bezifferte sich zuletzt auf 920,05 Mio. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Ihren ersten Handelstag begann die PolyPeptide-Aktie bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at