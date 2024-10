SPI-Wert SIG Combibloc-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Combibloc-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SIG Combibloc-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das SIG Combibloc-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SIG Combibloc-Anteile bei 14,06 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 711,238 SIG Combibloc-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2024 13 236,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,61 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,36 Prozent.

Der Börsenwert von SIG Combibloc belief sich jüngst auf 7,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at