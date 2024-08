Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Britisches Lohnwachstum kühlt sich ab - Arbeitslosigkeit sinkt

Das Lohnwachstum in Großbritannien hat sich in den drei Monaten bis Juni abgekühlt. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, stiegen die durchschnittlichen Löhne ohne Boni zwischen April und Juni auf Jahressicht um 5,4 Prozent. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Anstieg von 5,8 Prozent zwischen März und Mai und die niedrigste Rate seit August 2022. Volkswirte hatten allerdings eine Rate von nur 5,3 Prozent erwartet. Zugleich sank die Arbeitslosenquote unerwartet auf 4,2 Prozent, nachdem sie in den drei vorangegangenen Monaten bei 4,4 Prozent gelegen hatte.

Trump und Musk sprechen über Einwanderung und gemeinsame Vision für die USA

Mehr als zwei Stunden lang haben Elon Musk und Donald Trump auf X über nationale Sicherheit, Energiepolitik, Einwanderung und vieles mehr gesprochen. Das Gespräch bot dem ehemaligen US-Präsidenten eine Plattform für persönliche Angriffe auf seine politischen Rivalen, während beide Männer ihre weitgehend gemeinsame Vision für das Land offenbarten. Es gab nur wenige Enthüllungen über Trumps Agenda für seine angestrebte zweite Amtszeit. Trump behauptete, dass "über 20 Millionen Menschen" in die USA gekommen seien, die aus Gefängnissen oder Irrenanstalten geflohen seien. Als die Diskussion auf die Nutzung fossiler Brennstoffe kam, deutete Trump an, dass dieses Thema noch weit in der Zukunft liegt. "Ich denke, wir haben vielleicht noch Hunderte von Jahren Zeit", fügte er hinzu.

Frankfurter Flughafen mit nur leichtem Passagierplus - Bestwert bei Auslastung

Der Flughafen Frankfurt hat im Juli einen nur leichten Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, stieg das Fluggastaufkommen um 0,5 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Erfreulich sei die Auslastung der Flugzeuge gewesen: Diese erreichte im Berichtsmonat mit 86,1 Prozent einen neuen Bestwert, der 0,2 Prozentpunkte über dem bisherigen Rekord von August 2015 lag. Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 12,7 Prozent entfernt. Das Cargo-Volumen wuchs um 5,0 Prozent zum Vergleichsmonat 2023 auf 172.741 Tonnen.

SINGAPUR

BIP 2Q rev. bereinigt +0,4% gg Vorquartal (vorläufig +0,4%)

BIP 2Q rev. +2,9% gg Vorjahr (vorläufig +2,9%)

