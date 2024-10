Verkauf von Leoni an Chinesen "das Beste, was Leoni passieren kann"

Positiv beurteilt Leoni-Chef Klaus Rinnerberger den Teilverkauf des deutschen Autozulieferers Leoni an die chinesische Luxshare durch den österreichischen Unternehmer Stefan Pierer. Leoni gewinnt mit dem Verkauf nach Ansicht von Rinnerberger mehr als einen neuen Geldgeber. "Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft mit Luxshare das Beste ist, was Leoni passieren kann", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters in Kitzingen in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

Denn damit werde der Autozulieferer zu einem echten Systemanbieter für Kabelbäume. "Bisher mussten wir Stecker und sonstige Elektronikkomponenten immer zukaufen - doch dort liegen die höchsten Margen, und im Zukauf somit die höchsten Kosten", sagte er. Die Bordnetz-Kunden hätten zu seiner Überraschung "ausnahmslos positiv auf Luxshare reagiert".

Luxshare stellt Computer-Kabel her und produziert auch Teile für Apple, ist aber inzwischen auch als großer Lieferant für die Verkabelung von Autos aktiv. Mit dem neuen Partner wolle Leoni auch mit chinesischen Autobauern ins Geschäft kommen. In Europa ist das Unternehmen die Nummer eins. "Aber der europäische Automarkt wird in den nächsten Jahren das geringste Wachstum aufweisen, das Wachstum wird sich vor allem in Asien abspielen", glaubt der Vorstandschef.

Rinnerberger gilt als enger Vertrauter des österreichischen Unternehmers Stefan Pierer, der Leoni über ein StaRUG-Verfahren vor eineinhalb Jahren für 150 Mio. Euro komplett übernahm und vor der Insolvenz rettete. Das Unternehmen hatte sich mit einem aggressiven Wachstumskurs übernommen und ächzte unter einer Schuldenlast von 1,5 Mrd. Euro, die die Banken nach dem geplatzten Verkauf der Kabelsparte fällig stellten. Im September erklärte Leoni, Pierer wolle 50,1 Prozent an Luxshare verkaufen. Die profitable Kabelsparte mit rund 1,5 Mrd. Euro Umsatz soll zu 100 Prozent an die Luxshare-Tochter Time Interconnect gehen.

Der Leoni-Chef nahm den Investor gegen Vorwürfe in Schutz, er habe damit schnelles Geld gemacht. "Der Anteilsverkauf ist kein Ausstieg von Stefan Pierer", betonte Rinnerberger. Die 320 Mio. Euro für die Kabelsparte flössen komplett an Leoni und dienten zum Schuldenabbau. "Und von den 205 Millionen Euro, die Luxshare für 50,1 Prozent an der AG zahlt, geht der Großteil an die Banken. Bei Pierer landet davon sehr wenig", erläuterte er. Zudem übernimmt Time Interconnect 100 Mio. Euro Schulden. Die Banken hatten sich für den Verzicht auf die Hälfte der Kredite 45 Prozent aller Erlöse zusichern lassen, die aus Leoni herausfließen - ob als Dividende oder bei einem Anteilsverkauf.

Pierer wolle länger investiert bleiben, sagte Rinnerberger: "Das ist auf eine zukunftsgerichtete Partnerschaft von Pierer und Luxshare angelegt", sagte der Leoni-Chef. Er selbst habe seinen zunächst nur auf ein Jahr angelegten Vertrag bis 2027 verlängert: "Ich habe immense Freude daran, dieses Unternehmen wieder auf Spur zu bringen."

Noch verdient Leoni aber kein Geld, weil die Autokonjunktur schwach ist. Rinnerberger: "Deshalb haben wir unser laufendes Sanierungsprogramm erweitert. Wir nehmen in Kauf, dass uns die Rückstellungen dafür 2024 noch mal in die roten Zahlen drücken könnten." Der Umsatz werde um bis zu 10 Prozent auf rund 5 Mrd. Euro schrumpfen, operativ werde wohl eine schwarze Null zu Buche stehen. "2025 wollen wir auf jeden Fall besser abschneiden", sagte Rinnerberger. Der Umbau geht an der 95.000 Mitarbeiter starken Belegschaft freilich nicht spurlos vorbei: "Wir haben Werke geschlossen oder verlagert und Mitarbeiter abgebaut."

Außerhalb der Produktion fielen rund 4.500 Stellen weltweit weg, davon 400 in Deutschland und anderen Hochlohn-Ländern. "Damit haben wir im vergangenen Jahr begonnen, ein Gutteil ist bereits geschafft."

Bei der Produktion der aus zahllosen Kabeln, Steckern und Clips bestehenden Bordnetze ist immer noch viel Handarbeit. Der Kostendruck der Autobauer führt dazu, dass Leoni die Fertigung zum Teil von Osteuropa Richtung Marokko oder Tunesien verlagert. In Kitzingen forschen die Techniker unterdessen daran, wie sich die Bordnetze künftig zumindest zum Teil von Robotern statt von Menschen bestücken und umwickeln lassen.

fel/cs

ISIN DE0005408884 WEB http://www.leoni.com/