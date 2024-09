WorldSBK Magny-Cours: Erst schwerer Rückschlag, dann Sieges- und Podiumsjubel.

Die WorldSBK-Runde in Magny-Cours begann mit einem Schockmoment: WM-Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu stürzte im zweiten freien Training am Freitag schwer und konnte an der Superpole und den drei Rennen nicht teilnehmen. Auf diesen Rückschlag folgte Jubel: Teamkollege Michael van der Mark feierte seinen ersten Sieg seit 2021. Garrett Gerloff holte das erste WorldSBK-Podium für das Bonovo action BMW Racing Team Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW