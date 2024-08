Aston Martin hat eine Private Debt-Trans­aktion von vor­rangig besicherten Schuld­ver­schrei­bungen in Höhe von um­ge­rechnet rund 135 Mio. GBP bekannt zu geben, die die finanzielle Position des Unter­nehmens weiter stärken und sein lang­fristiges Wachs­tum unter­stützen. Der Netto­erlös aus der Platzierung wird von der Gruppe voraus­sichtlich zur Rückzahlung der Kredite im Rahmen der bestehenden vorrangigen revolvierenden Kreditfazilität, zur Zahlung von Gebühren und Aufwen­dungen sowie für all­gemeine Unter­nehmens­zwecke verwendet werden.



Die Tochterge­sellschaft der Gruppe, Aston Martin Capital Holdings Limited, hat zusammen mit ihren verbundenen Unter­nehmen eine Privat­platzierung von 10,00%igen vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2029 (Dollar-Schuld­ver­schreibungen) in Höhe von 90 Mio. USD und von 10,375%igen vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2029 in Höhe von 65 Mio. GBP (GBP Schuldverschreibungen ) vorgenommen.



Foto: Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante © Aston Martin