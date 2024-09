Der Vorstand der Mutares Mana­ge­ment SE, der persön­lich haften­den Gesel­lschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 135 Mio. Euro platziert.



Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25% p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. Euro erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch (I) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (II) Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von 135 Mio. Euro wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.



Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie für Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.



Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von neuen Standorten in China, Indien und in den USA ergeben sich für Mutares – zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa – neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau. Der Kapitalzufluss aus der Anleiheemission ermöglicht es Mutares, die sich bietenden Opportunitäten auf der Kaufseite optimal zu nutzen. Dabei sind rund 34 % des geplanten Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China, Indien und USA vorgesehen. Mutares sieht aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund 4,9 Mrd. Euro.



Die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider.



Mit einem annualisierten Umsatz des aktuellen Portfolios von 5,8 Mrd. Euro und einem Umsatz von 4,9 Mrd. Euro aus bereits unterzeichneten Akquisitionen sowie einer Pipeline in Prüfung befindlicher Projekte ist Mutares auf dem besten Weg, seine kommunizierten kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Diese sehen einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 7,0 Mrd. Euro bis 2025 beziehungsweise auf ca. 10,0 Mrd. Euro bis 2028 vor. Im Zuge des angestrebten Konzernumsatzwachstums wird weiterhin ein Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von 125 bis 150 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025 und von 200 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.



Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit bereits 11 Akquisitionen im laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt. Die erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach unserer Anleihe und die positive Entwicklung unserer Aktie in den zurückliegenden Jahren machen deutlich, dass Mutares für sämtliche Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket aus Wachstum, Zuverlässigkeit und einem erfolgreichen Track-Record bietet. Durch die Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe zu einem frühen Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil erreicht werden.“



Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.



Foto: Mark Friedrich, CFO © Mutares