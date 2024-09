Bitcoin kurz vor 60.000 US-Dollar – Sind 100.000 US-Dollar nur noch eine Frage der Zeit?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin hat in den letzten Tagen den Trend der vergangenen Wochen augenscheinlich nachhaltig durchbrochen, denn erstmals nach langer Zeit kann der Altcoin mehrere gewinnreiche Tage in Folge vorweisen. Die Hoffnung steigt an der Stelle, dass bald auch die Marke von 100.000 US-Dollar fallen könnte. Doch wie stehen die Chancen dafür?

Bitcoin fast bei 60.000 US-Dollar

Innerhalb der letzten Tage ist der Kurs des Bitcoins deutlich angestiegen, wodurch das Fallen der Marke von 60.000 US-Dolllar nur noch eine Frage der Zeit ist, sollte sich der Trend fortsetzen. Auf der Basis von fünf Tagen liegen die Kursgewinnen rückblickend bei rund 8,62 Prozent, davon sind 2,53 Prozent auf den heutigen Tage zurückzuführen. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang wieder auf 1,18 Billionen US-Dollar angewachsen, Tendenz weiter ansteigend. Doch nicht nur der Bitcoin konnte Gewinne verzeichnen, ebenso zahlreiche andere Kryptowährungen.

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat in den letzten sieben Tagen beispielsweise 8,26 Prozent an Wert dazugewonnen. Solana liegt mit 8,94 Prozent Zuwachs im Kurs auf einem ähnlichen Niveau. Doch woran liegt es, dassle der Bitcoin und damit auch fast der gesamte Kryptomarkt deutlich an Volumen und Wert gewinnt? Vorrangig sind die aktuellen Zinssenkungen für die breiten Kursgewinne am Markt verantwortlich. Die EZB hat ihren Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt, die US-Zentralbank Fed wird aller Voraussicht nach in der kommenden Woche gleichlautend folgen. Das ist aber noch nicht alles, was den Kryptomarkt aktuell nachhaltig beeinflusst.

Von Bitcoin-ETF bis Donald Trump

Neben den Leitzinsen in Europa und den USA steht der Bitcoin-Spot-ETF stets im Vordergrund und beeinflusst damit die Kursentwicklung des Bitcoins. Dabei ist das traditionelle Finanzwesen der größte Potenzialfaktor, aufgrund seines hohen Volumens. Alleine der Vermögensverwalter verwaltet ein weltweiter Vermögen von weit über 10 Billionen US-Dollar. Direkt daran knüpfen Vanguard, VanEck und Morgan Stanley an. Insbesondere Morgan Stanley hat seine Vertriebler angewiesen, den Bitcoin-Spot-ETF zu forcieren.

Darüber hinaus ist der Bitcoin ein zentrales Thema im US-Wahlkampf, zumindest für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Bei mehreren öffentlichen Auftritten hat er offenbart, dass er sich als großer Unterstützer für den Bitcoin und genauso den gesamten Kryptomarkt sieht. Die Maßnahmen sollen dabei von Neubesetzungen bei der SEC, über eine Krypto-Quote, bis hin zu einer Reserve an Bitcoins reichen. Kein Wunder, dass bereits einige Investoren auf die Marke von 100.000 US-Dollar spekulieren.

Bitcoin bei 100.000 US-Dollar?

Die große Frage ist, wie hoch die Chancen stehen, dass der Bitcoin in den kommenden Monaten die Marke von 100.000 US-Dollar durchbrechen wird. An dieser Stelle rückt zunächst einmal die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar in den Vordergrund, die es zu überwinden gilt. Schafft es der Bitcoin, die Marke von 60.000 US-Dollar zu durchbrechen, könnte es zügig weiter bergauf gehen. Sollte es in den kommenden Monaten zudem mit weiteren Zinssenkungen voran gehen, könnte der Bitcoin deutlich an Rückenwind gewinnen. Ein Erreichen der Marke von 100.000 US-Dollar ist an dieser Stelle nicht unwahrscheinlich. Die kommenden Wochen und Monate werden hierbei Klarheit bringen.

PEPE Unchained knackt 13 Millionen US-Dollar

Während es für den Bitcoin bergauf ging, hat der noch im Presale befindliche Meme-Projekt namens PEPE-Unchained die Marke von 13 Millionen US-Dollar erfolgt geknackt. Damit ist der Presale allerdings noch nicht abgeschlossen, sprich es bleibt die Chance offen, den Meme-Coin $PEPU im Vorverkauf zu erwerben, bis die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse erfolgt. Bis dahin wird der Preis allerdings noch mehrmals in regelmäßigen Abständen ansteigen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Coin derart beliebt bei seiner Community ist?

Ein Grund dafür ist augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich aufbauen konnte. Neben der Meme-Figur PEPE ist es der Mehrwert, der sich hinter dem Projekt verbirgt. Das Projektteam hat geplant, ein eigenes Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Der Launch ist im gleichen Zuge mit dem Listing an der Kryptobörse angedacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive zu vermehren.

