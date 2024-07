Bitcoin wieder über 68.000 US-Dollar – Was steckt dahinter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Aufschwung des Bitcoin-Preises scheint nicht bloß ein kurzfristiger Ausschlag im Chart zu sein. Mit dem aktuellen Trend wirkt es jedoch, als würde sich der Kurs nun wieder dauerhaft erholen und in Richtung seines Allzeithochs steigen. Neben dem pro-Bitcoin-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump haben auch die Ereignisse im Zusammenhang mit Elon Musk zum Aufschwung beigetragen.

Just in diesem Moment kommt ein Bericht der Analysefirma Ark Invest genau richtig, welcher das Augenmerk auf eine Besonderheit bei Bitcoin lenkt. Die Experten zeigen hier mehrere positive Faktoren, die die Marktbedingungen für Bitcoin weiter verbessern und den Preis in die Höhe treiben können. Nach dem erheblichen Verkaufsdruck durch das Ereignis rund um den „Notverkauf“ der deutschen Bundesregierung ist noch immer ein großer Verkaufsdruck am Markt vorhanden.

David Puell von ARK Invest analysierte, dass das verkaufsseitige Risiko-Verhältnis für kurzfristige Halter (STHs) sich nach einer langen Marktkorrektur im „Deep Value“-Bereich befindet. Auch die Analyseplattform Coin Glass hat in ihrem letzten Newsletter aufgezeigt, dass die Short-Term Holders einem extremen Verkaufsdruck ausgesetzt sind, da diese zu 66% der Positionen im Minus sind.

75% der Bitcoin Bestände sind im Plus, Quelle: www.glassnode.com

Das verkaufsseitige Risiko-Verhältnis ist ein Kennwert, um zu bestimmen, ob STHs (Short-Term Holders) wahrscheinlich ihre BTC verkaufen und damit möglicherweise eine Marktkorrektur auslösen. Puell kommentierte, dass dieses Verhältnis derzeit überverkaufte Werte zeigt, die denen Ende 2023 ähnlich sind.

Miner weiterhin aktiv

David Puell wies auch auf die Bedeutung des Miner-Abfluss-Multiplikators hin, der die Menge an BTC misst, die aus Miner-Adressen heraus bewegt wird. Derzeit liegt dieser Multiplikator bei 80 % seines Jahresdurchschnitts, was typischerweise mit positiven Marktumkehrungen verbunden ist. Aufkommende Wirtschaftsdaten könnten potenziell die Federal Reserve ermutigen, die Zinssätze zu senken, was Bitcoin zugutekommen könnte, entgegen der derzeit restriktiven Haltung der Fed.

Allerdings zeigen die Daten der Analyseplattform Glassnode, dass der Einfluss der BTC-Miner zunehmend abnimmt. Durch die ständigen Bitcoin-Halvings kommen immer geringere Bestände in den Besitz der Bitcoin-Miner, was auch die Verkäufe zunehmend unwichtiger macht. Im Gegensatz dazu zeigen die Daten, dass die Spot-ETFs einen immer größeren Anteil am gesamten Bitcoin-Bestand ausmachen. Damit beeinflussen diese den Marktwert und die Preisveränderungen viel stärker als die Bitcoin-Miner.

US- Wahlkampf zeigt Auswirkungen

Bitcoin erlebte einen kurzen Einbruch am Sonntag, nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hatte, dass er keine zweite Amtszeit anstreben wird. Der BTC-Rückgang führte laut Coinglass zur Liquidation von Futures-Kontrakten im Wert von 159 Millionen Dollar. Doch der Schmerz war nur von kurzer Dauer. Der Bitcoin-Preis ist mittlerweile über das Niveau vor dem Einbruch gestiegen und erreichte kurzzeitig 68.000 US-Dollar am frühen Montagmorgen. Tatsächlich stieg er bis auf 68.480,36 US-Dollar.

Obwohl Bidens Rückzug aus der Präsidentschaftswahl 2024 zweifellos ein großer Auslöser für einige Investoren war, gibt es auch andere makroökonomische Faktoren, die eine Rolle spielen.

Die People’s Bank of China (PBOC) überraschte die Märkte am Montag mit einer unerwarteten Senkung ihrer kurzfristigen und maßgeblichen Leitzinsen. Die Ankündigung erfolgt, während die Investoren auf das nächste Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank warten, das für den 31. Juli angesetzt ist.

Laut dem CME FedWatch Tool sind nun etwa 95 % der Investoren sicher, dass das FOMC die Zinssätze in neun Tagen unverändert lassen wird. Fast ebenso viele Investoren – 92 % am Montagmorgen – erwarten jedoch, dass das FOMC die Zinssätze nach dem Treffen des Ausschusses am 18. September senken wird.

FOMC Meeting Countdown, Quelle: https://www.cmegroup.com/

Bitcoin tendiert dazu, Zinssenkungen in den USA als bullisch zu betrachten, da sie Investitionen wie Staatsanleihen weniger attraktiv machen. Dies führt dazu, dass Händler einen größeren Teil ihrer Vermögenswerte in risikoreichere Kategorien wie Aktien und Kryptowährungen umschichten.

Nun blicken die Händler auf die Veröffentlichung neuer Wirtschaftsindikatoren durch das Bureau of Economic Analysis in dieser Woche, um ihre Positionen vor dem September zu stärken.

„Mit bedeutenden makroökonomischen Indikatoren wie dem US-BIP und dem PCE, die diese Woche veröffentlicht werden, erwarten wir in den kommenden Tagen eine hohe Marktvolatilität“, schrieb der BRN-Analyst Valentin Fournier in einer Mitteilung. „Diese Zahlen werden voraussichtlich bevorstehende Zinssenkungen bestätigen und könnten die aktuelle Rallye weiter anheizen.“

Ein weiterer Faktor, den es zu beobachten gilt, ist der Beginn des Handels mit Ethereum-ETFs in den USA, der für Dienstag, den 23. Juli um 15:30 Uhr Mitteleuropäischen Sommerzeit angesetzt ist. Obwohl dies das große Debüt für Ethereum-Fonds sein wird, fügte Fournier hinzu, dass dies dem positiven Moment von Bitcoin zusätzlichen Schwung verleihen und ihn auf ein monatliches Hoch treiben könnte.

„Wenn dieser Trend anhält, könnte Bitcoin morgen mit dem Start der Ethereum-ETFs die 70.000-Dollar-Marke überschreiten“, schrieb er. „Auch wenn eine parabolische Beschleunigung für Bitcoin derzeit unwahrscheinlich erscheint, könnten positive ETF-Zuflüsse die Rallye länger als bisher erwartet aufrechterhalten.“

Während viele Ethereum-Preise von bis zu 8000 $ erwarten, zeigt sich ein anderer Ethereum-basierter Token mit Entwicklungspotentialen von bis zu zehnfachen: WienerAI. Dieser Memecoin, der die Welten von KI und Memes miteinander verbindet, wird Ende Juli seinen Vorverkauf beenden und auf den dezentralen Börsen launchen.

Hier zu WienerAI und mehr über das Projekt erfahren.

WienerAI verbindet die Nutzung von künstlicher Intelligenz in einem Trading-Bot mit dem humorvollen Charme eines Memecoins. Der Token soll es sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Tradern ermöglichen, von der Macht der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Nach einer einfachen Eingabe in ein Sprachmodell identifiziert die KI die optimalen Handelsmöglichkeiten für den Händler. Im Hintergrund werden tausende Datenpunkte durchsucht und überprüft, ebenso wie der Smart Contract auf seine Sicherheit gecheckt wird.

AI/KI gilt als eines der größten Wachstumsnarrative im Bullrun 2024/25. Obwohl sie derzeit nur einen geringen Bruchteil der Gesamtmarktkapitalisierung ausmachen, glauben viele Experten an ein exponentielles Wachstum dieser Bereiche, da die Anwendungen immer vielfältiger und ausgefallener werden.

WienerAI hat bereits im Vorverkauf über sieben Millionen US-Dollar für das Projekt eingesammelt. Der Vorverkauf läuft, wie oben beschrieben, nur noch bis zum 31. Juli. Danach wird der Token auf den dezentralen Börsen gelistet und kann nur noch dort zum aktuellen Marktpreis gekauft werden.

Hier die letzten WienerAI Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.