Krypto News: Kaspa bleibt mit stabilem Aufwärtstrend im Plus, Mining nimmt zu

Während die meisten großen Kryptowährungen deutliche Verluste verzeichnen, zeigt Kaspa einen stabilen Aufwärtstrend und konnte heute erneut um mehr als 2,4% zulegen. In den letzten 7 Tagen hat die Währung, die mittlerweile eine Marktkapitalisierung von knapp 5 Milliarden US-Dollar erreicht hat und auf Platz 21 rangiert, um 16,3% an Wert gewonnen. Mit dem aktuellen Kurs von 0,2052 US-Dollar hat sich die Kryptowährung im Jahresvergleich um beeindruckende 435% gesteigert.

Kaspa Langezeitchart, Quelle. www.coinmarketcap.com

Mining zunehmend interessant

Mit dem Anstieg des Kurses wird auch das Mining der Proof-of-Work-Währung zunehmend attraktiver. Dies zeigt sich auch in den aktuellen Zahlen, da die Mining-Hashrate kontinuierlich zugenommen hat.

Der Quantenkryptograph DesheShai hat auf der Social-Media-Plattform X die Zusammenhänge der Schwierigkeitssteigerung mit dem GPU-Mining erläutert. Am 6. Dezember 2021 wurde der erste GPU-Miner im Zusammenhang mit KAS veröffentlicht. Während der ersten 11 Monate ist die Hashrate um mehr als das 10.000-fache gestiegen. Etwa das Achtfache dieses Wachstums wird auf die Verbesserung der Mining-Software zurückgeführt, während der Rest auf das organische Wachstum des Miningbereichs zurückzuführen ist. Besonders im logarithmischen Chart wird der exponentielle Zuwachs der Schwierigkeit und des Mining-Aufkommens deutlich sichtbar.

Mining Schwierigkeit im Verlauf der Zeit, Quelle: https://x.com/DesheShai/status/1816074499730571727/photo/1

Kalkulation mit gestiegenen Preisen

Durch die stark gestiegenen Preise der Kryptowährung rechnen sich mittlerweile Kaspa-Miner sehr gut im Vergleich zu anderen Krypto-Minern. So kann etwa bei einem Iceriver KS5L mit einer Hashrate von 12 TH/s aktuell von einer jährlichen Rendite von 12.491 US-Dollar ausgegangen werden. Bei Stromkosten von etwa 0,2 US-Dollar pro Kilowattstunde bleiben davon 6.534 US-Dollar übrig. Der Anschaffungspreis des Miners liegt aktuell bei rund 6.000 US-Dollar, womit bei aktuellem Stand schon im ersten Jahr ein Überschuss erzielt werden könnte. Allerdings verändern sich die Werte ständig, da sich die Kryptowährung immer weiterentwickelt. Noch im Mai war die Währung nur halb so viel wert und hätte daher erst nach zwei Jahren ein Plus abgeworfen.

ICOs zeigen starken Zuwachs an Investoren

Während sich daher meist nur Experten mit dem Krypto-Mining auseinandersetzen, zeigen ICOs derzeit einen starken Zuwachs an Investoren. Viele sind der Meinung, dass Projekte wie Pepe Unchained in der Phase des Krypto-Bullruns launchen und dann um ein Vielfaches ihres Wertes steigen werden. Auch einige Experten sind der Meinung, dass Pepe Unchained nach seinem Start auf den dezentralen Börsen um das 10- bis 100-fache steigen könnte.

Dieser Nachfolger des Pepe Token möchte die Memecoin-Landschaft revolutionieren. Mit der Einführung seiner eigenen Layer-2-Blockchain will er das Maskottchen, Pepe den Frosch, von seinen Ketten befreien und auf eine günstige und schnelle Blockchain-Lösung bringen. Die Entwickler arbeiten daran, ihre eigene Blockchain zu programmieren, um die Transaktionen des Memecoins um das Hundertfache schneller sowie auch um das Hundertfache günstiger zu machen. Gerade im Memecoin-Sektor profitieren Investoren von schnellen und günstigen Transaktionen, da hier viele auch kleine Beträge kurz und rentabel handeln wollen.

Doch das Strategiepapier des Tokens sieht noch mehr vor: Es soll auch ein eigener Blockchain-Explorer entwickelt werden, um alle Transaktionen der Blockchain völlig transparent nachverfolgen zu können. Damit könnte diese Lösung als Basis für neue Coin-Projekte in Zukunft dienen. Diese Blockchain würde somit eine hierarchische Ebene im Kryptoraum aufsteigen, ähnlich wie Polygon oder Base.

Mit einem Zufluss von mehr als 150.000 US-Dollar pro Tag konnten mittlerweile schon mehr als 6,7 Millionen US-Dollar für das Projekt eingesammelt werden. Bei einem derart schnellen Vorverkauf könnte der Token bald ausverkauft sein. Aktuell bieten die Entwickler auch noch immer die Gelegenheit, die gekauften Token während des Vorverkaufs zu staken. Interessierte sollten sich beeilen, denn in gut 15 Stunden erhöht der Presale erneut seinen Preis.

