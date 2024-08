FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Kupferkonzern habe sich beim Ergebnis etwas schwächer als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Chancen ergäben sich insbesondere aus dem Anlauf des neuen Recyclingwerks in den USA, das im September in Betrieb gehen solle./la/he



