NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. In den meisten Geschäftsbereichen habe der Ölkonzern die Konsensschätzungen etwas verfehlt, schrieb Analyst Giacomo Romeo am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er selbst habe nicht mit einer Erhöhung der Aktienrückkäufe nach dem zweiten Quartal gerechnet und erwarte das auch im weiteren Jahresverlauf nicht. Aussagen des Unternehmens nach dem ersten Quartal hätten indes bei einigen Anlegern zu entsprechenden Erwartungen geführt./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 03:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 03:36 / ET





