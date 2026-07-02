Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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02.07.2026 22:15:53
$100 Invested In Super Micro Computer 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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