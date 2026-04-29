SCI Aktie

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WKN DE: 605101 / ISIN: DE0006051014

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29.04.2026 22:38:00

0-60 in Under a Second? Dreame's Rocket-Powered EV Sounds Like a Sci-Fi Dream

Robo-vacuum maker Dreame pushes its EV hypercar concept to the limit with a pair of solid-state rocket boosters mounted to the chassis. Yes, really.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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