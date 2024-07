1.400 Bauprojekte für besseres Mobilfunk-Netz und weniger Funklöcher

Mehr als 500 Neubau-Standorte in drei Monaten in Betrieb genommen Weitere 350 Stationen zu 5G+ aufgewertet Jetzt bereits 4.000 Standorte mit 3,5 Ghz ‚on Air‘ Festnetz: Neue Datenautobahnen in über 150 Städten gebautGroße Fortschritte beim Netzausbau in Deutschland: Vodafone hat innerhalb des Frühlingsquartals (1. April bis 30. Juni 2024) mehr als 1.400 Bauprojekte im LTE- und 5G-Netz vollendet. Dabei hat Vodafone mehr als 500 Neubau-Standorte in Betrieb genommen und an fast 900 weiteren Standorten zusätzliche Antennen für LTE, 5G und 5G+ installiert, um die Breitband-Kapazitäten zu erweitern. Von dem Bau dieser neuen mobilen Datenautobahnen profitieren fast alle Städte und Landkreise in Deutschland. Ein Schwerpunkt beim Netzausbau im Mobilfunk: 5G+ 180 Maßnahmen dienten dazu, bestehende LTE-Funklöcher zu beseitigen oder neue LTE-Funklöcher zu vermeiden – etwa in Orten, in denen Vodafone langjährige Mobilfunk-Stationen aufgeben musste. Stark im Ausbaufokus stand weiterhin die neue Technologie 5G+: Weitere 350 Stationen wurden zu 5G+-Standorten aufgewertet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist an das 5G+-Netz von Vodafone angebunden. Das wird durch die mittlerweile über 5.500 5G+ Standorte ermöglicht, worunter jetzt auch über 4.000 Stationen mit Antennen im Frequenzbereich 3,5 Ghz ausgestattet sind. Die viertausendste Station mit 3,5 Ghz in Neumünster (Schleswig-Holstein) bietet Gigabit-Geschwindigkeiten.Netzausbau: Frühlingsproduktivität auch bei Vodafone Der Juni war der bislang stärkste Ausbaumonat in 2024 – fast die Hälfte der Ausbaumaßnahmen in diesem Quartal wurden im Juni vollendet. Inzwischen versorgen fast 27.000 Mobilfunk-Stationen deutschlandweit mehr als 99,9 Prozent der Bevölkerung mit Mobilfunk. An das mobile Breitband-Netz von Vodafone sind weiterhin rund 99,2 Prozent der besiedelten Gebiete angebunden. Netze für DeutschlandRegionaler Netzausbau in den BundesländernZur WebsiteFestnetz: Neue Datenautobahnen in über 150 Städten gebaut Vodafone hat zwischen dem 1. April und 30. Juni 2024 in seinem Festnetz (Kabel, DSL, Glasfaser) insgesamt 661 großangelegte Bauprojekte vollendet. Und so das Netz ausgebaut und verstärkt. Diese Infrastruktur-Maßnahmen konnten teilweise nach monatelanger Bauzeit abgeschlossen werden. Davon profitieren insgesamt rund 196.000 Haushalte in mehr als 150 Städten und Landkreisen. Diese Kabel-, DSL und Glasfaser-Kunden haben jetzt mehr Festnetz-Kapazitäten und damit stabilere Anschlüsse oder höhere Geschwindigkeiten. Vom Bau zusätzlicher Datenautobahnen profitieren zum Beispiel Haushalte in Dortmund, Bochum, Bremen, Hannover, Stuttgart, Berlin und München. Aktuell bietet Vodafone insgesamt mehr als 24 Millionen Haushalten in Deutschland Festnetz-Internetanschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s an.Der Beitrag 1.400 Bauprojekte für besseres Mobilfunk-Netz und weniger Funklöcher erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel