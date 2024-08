20-20 Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

20-20 Global präsentierte in der am 19.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at