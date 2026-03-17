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17.03.2026 16:14:00
3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Set to Dominate the Next Decade
Ever since OpenAI's ChatGPT burst onto the scene in November 2022, people have been debating whether artificial intelligence (AI) is a flash in the pan, a market bubble, or a long-lasting trend.Research from The Motley Fool indicates that 60% of American investors believe AI stocks will deliver strong long-term returns, and those stocks have seen explosive growth over the last three years.But given all the growth that's already happened, which AI stocks are poised to dominate over the next decade? Here are the three that seem like the best bets to still be at the top of the pecking order -- and rewarding today's investors -- in 2036.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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