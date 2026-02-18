Brookfield Incorporacoes Aktie

Brookfield Incorporacoes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8

18.02.2026 02:00:00

3 Things Every Brookfield Investor Needs to Know

Brookfield Corporation (NYSE: BN), Blackstone, and Apollo Global Management are alternative investment asset managers. All three have outperformed the S&P 500 over the past five years. During this time, Brookfield has gained by 106.6%, Blackstone delivered returns of just 85%, and Apollo soared with a 143% return since 2021.However, looking ahead, Brookfield appears primed to deliver superior annualized returns -- and three unique attributes may prove key to its performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
