Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
|
18.02.2026 02:00:00
3 Things Every Brookfield Investor Needs to Know
Brookfield Corporation (NYSE: BN), Blackstone, and Apollo Global Management are alternative investment asset managers. All three have outperformed the S&P 500 over the past five years. During this time, Brookfield has gained by 106.6%, Blackstone delivered returns of just 85%, and Apollo soared with a 143% return since 2021.However, looking ahead, Brookfield appears primed to deliver superior annualized returns -- and three unique attributes may prove key to its performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
