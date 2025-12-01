49 North Resources legte Quartalsergebnis vor

49 North Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at