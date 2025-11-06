8X8: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

8X8 veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 8X8 noch ein Gewinn pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat 8X8 im vergangenen Quartal 184,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 8X8 181,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at