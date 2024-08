a dot gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

a dot präsentierte in der am 14.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 318,04 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -26,650 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 113,5 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 88,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem a dot 989,8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 576,490 JPY gegenüber -1,540 JPY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 53,50 Prozent auf 2,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte a dot 4,48 Milliarden JPY umgesetzt.

