ATX und DAX starten höher -- Börsen in Asien uneinig - Nikkei legt zu

Der heimische und deutsche Aktienmarkt notieren am Dienstag zunächst höher. Asiens Börsen sind am Dienstag auf Richtungssuche.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt startet freundlich in den Dienstagshandel.

Kurz nach Handelsbeginn zeigt sich der ATX 0,28 Prozent höher bei 3.850,30 Zählern.

Im Fokus stehen weiter die beinahe täglichen Stimmungsumschwünge von US-Präsident Trump. Nach den Technologiewerten erwägt der US-Regierungschef nun auch Ausnahmen für Autohersteller bei den Strafzöllen. Damit solle der Umbau der Lieferketten erleichtert werden, so die Begründung. In Asien springen darauf Toyota, Hyundai und andere Sektorwerte um die 5 Prozent nach oben. Auch im DAX werden die Auto-Aktien fest erwartet, was den Index deutlich über die 21'000er-Marke treiben dürfte. Skeptische Marktteilnehmer sehen darin aber keinen nachhaltigen Trend - ein Abklingen der Euphorie im Verlauf sei denkbar, heißt es. Im Fokus in Deutschland steht der ZEW-Index. Er wird als aktuellster Meinungsspiegel zum Hin und Her bei den US-Zöllen betrachtet. "Sollte er nicht eingebrochen sein, würde das eine gewisse Resilienz des Marktes zeigen", so ein anderer Händler. Unterstützung für die Märkte könnte von der Fed kommen: So ließ Fed-Mitglied Chris Waller wissen, Zinssenkungen könnten notwendig sein, selbst wenn die Zölle für einen Anstieg der Inflation sorgten.

DEUTSCHLAND

Nach seinem robusten Wochenauftakt stabilisiert sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag weiter.

Der DAX eröffnet 0,58 Prozent im Plus bei 21.076,06 Punkten.

Am Montag hatte der DAX fast drei Prozent zugelegt und damit die Verluste infolge des von US-Präsidenten Donald Trump Anfang April ausgelösten Zollschocks weiter reduziert. Damit würde sich der DAX klar über der 200-Tage-Linie halten, die den längerfristigen Trend signalisiert und zurzeit bei 20.012 Punkten verläuft. Mit Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 21.000er-Marke bedeute dies eine gewisse Stabilität, schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Trotzdem werde sich der Dax zunächst weiter in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägten Marktumfeld wiederfinden. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump bleiben das Hauptthema - und die Handelspolitik der USA erratisch und wenig berechenbar. Nach der Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte stellte Trump nun auch Autobauern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von weitreichenden Zöllen in Aussicht. Zugleich will der Präsident aber Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart stärker.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung höher und bewegte sich auch anschließend im Plus. Letztendlich verabschiedete er sich 0,78 Prozent fester bei 40.525,13 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete deutlich in der Gewinnzone und hielt sich auch anschließend in der in grünem Terrain, bevor er 0,64 Prozent stärker bei 16.831,48 Zählern schloss.

Das Wohl und Wehe an den US-Aktienmärkten hing auch zum Wochenbeginn an der erratischen Zollpolitik Donald Trumps. In der vagen Hoffnung, dass es an einem Ende des Streits um Importzölle der USA vielleicht doch weniger schlimm kommt als befürchtet, stiegen die Kurse am Montag.

Allerdings war die Nachrichtenlage fast schon gewohnt unübersichtlich. Die US-Regierung nahm Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - vorerst aus. Die Ausnahme ist eine Erleichterung für amerikanische Anbieter von Computertechnik wie Apple, die ihre Geräte größtenteils in Asien herstellen lassen.

Allerdings betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien.

Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets schrieb mit Blick auf die Zölle, "dass sich die Börse in den kommenden Wochen auf nichts, was aus dem Weißen Haus kommt, mehr verlassen kann". Von "Zoll-Chaos" schrieb ein Anleihenexperte der Commerzbank. Die Deutsche Bank konstatierte: "Es stellt sich die Frage, inwieweit der an den Kapitalmärkten entstandene Vertrauensverlust rückgängig gemacht werden kann".

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkten finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise um 0,84 Prozent auf 34.267,54 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen stellenweise um 0,16 Prozent auf 3.257,64 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,28 Prozent tiefer bei 21.356,51 Stellen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er denke an einige kurzfristige Ausnahmen von den 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeugimporte. "Ich schaue nach Möglichkeiten, um einigen der Autohersteller zu helfen", sagte er, ohne das näher auszuführen.

Bereits am späten Freitag hatte die US-Regierung Smartphones, Computer, Speicherchips und andere Produktkategorien von den reziproken Zöllen ausgenommen, aber auch andere sektorspezifische Abgaben angekündigt.

Das Research Team von Sucden Financial meint zwar, die Risikobereitschaft sei zunächst zurückgekehrt. "Trotz der aktuellen Entspannung bleibt die Unsicherheit aber erhöht, da die Ausnahmen von den Zöllen laut Trump nur kurzfristiger Natur sind", warnt das Haus.

