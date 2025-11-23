PennyMac Financial Services Aktie
WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071
|
23.11.2025 17:25:09
A PennyMac Financial Services (PFSI) Insider Sold 8,775 Shares Worth $1.1 Million
Daniel S. Perotti, Chief Financial Officer of PennyMac Financial Services (NYSE:PFSI), reported the sale of 8,775 shares in multiple open-market transactions on Nov. 17, 2025. Here's the SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($126.67).* 1-year price change calculated as of Nov. 17, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
