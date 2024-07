A V I S O - Klima-Sommerserie der Bundesländer und "Zukunftsbild"

Die APA sendet im Sommer Pakete mit regionalen Klimageschichten aus den Bundesländern, Klima-Glossaren, Bildern und Grafiken zu folgenden Themen:

07.07.2024 Wien - Hop-On-Hop-Off-Touristenbusse setzen auf E-Mobilität 14.07.2024 Tirol - Tiroler Gemeinschaftsgärten 21.07.2024 Steiermark - Oststeirische Stadt setzt Drohnen für Stadtklimaverbesserung ein 28.07.2024 Oberösterreich - Nachhaltigkeit in der Kultur und Eventbranche 04.08.2024 Kärnten - Wie Villach der Hitze mit Bäumen trotzt 11.08.2024 Burgenland - Wassermanagement im Naturraum Lafnitz 18.08.2024 Vorarlberg - Erneuerbare Energiegemeinschaft Vorderwald 25.08.2024 Salzburg - Umstrittener Hochwasserschutz im Nationalpark Hohe Tauern 01.09.2024 Niederösterreich - Projekt "Aqua Repono" zur Bewässerung im Weinbau im Traisental

Im Rahmen des APA-Projekts "Zukunftsbild" wurde bisher über folgende Themen in Text und/oder Bild berichtet:

- "Massiver Druck" auf Wald durch Klimawandel und neue Schädlinge Text: APA0030 v. 5.7.; Bilder: 5.7. - Gletscherrückzug laut Vermesser auch direkte Gefahr für Menschen Text: APA0022 v. 2.7.; Bilder: 2.7. - Stress durch Extreme: Forscher prüfen Pflanzen in "Klimakammern" Text: APA0030 v. 27.6.; Bilder: 26.6.; Picturedesk-Special: https://go.apa.at/QJURhCZ2 - Totholz und Baumkronen: Waldforschung im Nationalpark Gesäuse Text: APA0040 v. 28.6.; Bilder: 21.6. - Prozessschutz: Nationalpark Kalkalpen zeigt, wie Renaturierung geht Text: APA0045 v. 24.6.; Bilder: 24.6. - Alter Verschubbahnhof wird Wiens bisher größtes Renaturierungsprojekt - Text: APA0189 v. 13.6.; Bilder: 13.6. - Klima-Glossar: Pellet- und andere Holzheizungen Text: APA0013 v. 16.6.; Bilder: Pellets 16.6.; Wärmepumpe: 19.6. GRAFIK 0803-24, Format 88 x 156 mm - Wiener Chirurgen forschen an Fast-Echtzeit-Unterstützung durch KI Text: APA0012 v. 7.6.; Bilder: 7.6. Picturedesk-Special: https://go.apa.at/7SwF8zsu - Erzeugung von grünem Wasserstoff in Wien gestartet Text: APA0202 v. 8.4.; Themenbilder: 8.4. GRAFIK 0457-24, Format 88 x 112 mm Nur Bilder: - Modell Neuronales Netzwerk im Technischen Museum - 7.4. - Solarenergie, Produktion & E-Batterien - 10.6. - Überflutungen und Schäden nach Unwettern im Bgld. - 10.6.

