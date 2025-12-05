|
05.12.2025 14:36:00
A V I S O - PK Energiesprecher der Regierungsparteien heute um 16 Uhr
Die beiden Energiesprecherinnen und der Energiesprecher der drei Regierungsparteien laden kurzfristig zu einer Pressekonferenz am heutigen Freitag um 16 Uhr im Auditorium des Parlaments (Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien). Tanja Graf (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) werden über das Günstiger-Strom-Gesetz sprechen. Die APA wird mit Bild, Video und Livestream berichten.
moh/kre/ivn
