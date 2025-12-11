|
11.12.2025 17:31:00
A V I S O - PK Energiesprecher von Regierung und Grünen um 18.00 Uhr
Die beiden Energiesprecherinnen und der Energiesprecher der drei Regierungsparteien sowie der Sprecher der Grünen laden zu einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Auditorium des Parlaments (Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien). Tanja Graf (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Karin Doppelbauer (NEOS) und Lukas Hammer (Grüne) werden über das Elektrizitätswirtschaftsgesetz sprechen. Die APA wird in Text und Video berichten.
moh/stf
