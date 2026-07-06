A2Z Smart Technologies Aktie
WKN DE: A3CSQ9 / ISIN: CA00249W1005
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06.07.2026 15:41:04
A2Z Cust2Mate Extends $20 Mln Share Repurchase Program Through End-2026
(RTTNews) - A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ), a provider of smart cart platforms for grocery retailers, on Monday said its board has extended the company's previously approved share repurchase program of up to $20 million for an additional six months through December 31, 2026.
The company said about $13.8 million remains available under the program for further repurchases.
A2Z Cust2Mate noted that it believes its share price does not adequately reflect its underlying value and growth prospects and that repurchasing shares represents an appropriate use of capital to enhance shareholder value.
A2Z Cust2Mate shares closed at $6.26 on Thursday, down 0.32%.
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