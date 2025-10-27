AB Sagax (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AB Sagax (A) ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AB Sagax (A) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,73 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 1,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,09 SEK sowie einen Umsatz von 1,37 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at