AB Sagax (D) legte Quartalsergebnis vor

AB Sagax (D) präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

AB Sagax (D) hat ein EPS von 0,50 SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,500 SEK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Milliarden SEK – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AB Sagax (D) 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at