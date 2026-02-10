Abans stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Abans lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,78 INR gegenüber 5,36 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 407,31 Prozent auf 64,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at