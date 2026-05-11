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11.05.2026 06:31:29
ABB India präsentierte Quartalsergebnisse
ABB India hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 84,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB India 22,39 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,84 Milliarden INR im Vergleich zu 31,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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