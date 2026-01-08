ABC-MART: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABC-MART hat am 07.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

ABC-MART hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at