ABM Industries Inc Q1 Income Declines
(RTTNews) - ABM Industries Inc (ABM) released a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $38.8 million, or $0.64 per share. This compares with $43.6 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, ABM Industries Inc reported adjusted earnings of $50.4 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.1% to $2.244 billion from $2.115 billion last year.
ABM Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.8 Mln. vs. $43.6 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.69 last year. -Revenue: $2.244 Bln vs. $2.115 Bln last year.
