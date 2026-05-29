Accel Transmatic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Accel Transmatic hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 INR. Im Vorjahresviertel hatte Accel Transmatic -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,37 Prozent auf 413,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Accel Transmatic 461,2 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,930 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Accel Transmatic im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at