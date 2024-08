ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A hat am 07.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 CNY. Im Vorjahresviertel hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 0,710 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 1,48 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 992,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,663 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 1,37 Milliarden CNY geschätzt worden.

