US-Zölle im Fokus: ATX legt zu -- DAX im Plus -- Wall Street eröffnet in Grün -- Asiens Börsen letztlich stärker

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich nach ihrem jüngsten Absturz am Dienstag stärker. Die US-Börsen verbuchen am Dienstag Gewinne. Asiens Börsen erholten sich etwas von ihrem Kursdebakel vom Vortag.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fester.

Der ATX verbuchte bereits im frühen Handel Gewinne in Höhe von mehr als einem Prozent und baut seine Gewinne im Anschluss deutlich aus.

Damit erholt sich der österreichische Aktienmarkt von den starken Verlusten der vergangenen Handelstage. Bereits am Montag hatte der Leitindex im Verlauf des Tages zu einer leichten Erholung angesetzt, die heute fortgesetzt wurde. Auslöser für den Kursrutsch der vergangenen Tage waren die am Mittwochabend angekündigten US-Zölle auf Importe aus fast allen Ländern der Welt. Auch an anderen europäischen Börsen stiegen Anleger am Dienstag wieder in den Markt ein.

Vom Tisch in das Thema allerdings nicht. Am Montagabend legte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf China dann nochmals nach und drohte mit weiteren Zöllen, sollte Peking seine Gegenzölle nicht zurückziehen. Trump gab der chinesischen Führung bei einem Termin im Weißen Haus bis Dienstag 12.00 Uhr Zeit dafür. Doch die Antwort aus Peking folgte umgehend: Bestünden die USA weiterhin auf diesem Weg, werde "China sie definitiv bis zum Ende begleiten", teilte das Pekinger Handelsministerium mit.

Auf Unternehmensseite rücken am Dienstag unter anderem FACC, OMV und Frequentis in den Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Nach drei tiefroten Handelstagen zeigt sich der DAX am Dienstag im Plus.

Der DAX eröffnete die Sitzung 1,26 Prozent höher bei 20.039,69 Punkten und bewegt sich auch aktuell auf grünem Terrain.

Der nach dem jähen Absturz am Montagmorgen eingesetzte Erholungsversuch setzt sich damit fort, auch wenn die harte US-Zollpolitik von Präsident Donald Trump im Fokus bleibt. Erste Schnäppchenjäger hatten bereits am Montag zugegriffen. Weitere könnten nun folgen und den deutschen Leitindex über die psychologisch wichtige 20.000-Punkte-Marke helfen und damit auch über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert. Sie liegt aktuell bei knapp 19.960 Zählern.

Zum Börsenstart am Vortag hatte sich der DAX infolge der US-Zollflut der vergangenen Woche noch scheinbar im freien Fall befunden. Bei etwas unter 18.500 Punkten schlugen die ersten "Schnäppchenjäger" aber wieder zu, - nach mehr als 17 Prozent Minus seit dem vergangenen Mittwochabend. Das beachtliche Jahresplus, das sich bis Mitte März auf knapp 18 Prozent summiert hatte, ist aktuell zwar ausradiert, zumindest aber konnte das deutsche Börsenbarometer am Montag den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2022 verteidigen.

Am 2. April hatte Trump mit einer Zollflut einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt entfesselt. Nach der steilen Talfahrt der Börsen spricht Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, von einer teils deutlich überverkauften Markttechnik im DAX und einer daher nun folgenden "technischen Gegenbewegung". Allerdings, so schränkt er ein: "Mittelfristtrend und Kurzfristtrend bleiben trotzdem vorerst gebrochen. Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin in einem von Unsicherheit, Nervosität und Verkaufspanik geprägtem Marktumfeld."

WALL STREET

Die zu beobachtende Erholung der US-Börsen setzt sich am Dienstag zunächst fort.

Der Dow Jones beginnt den Handel 2,27 Prozent im Plus bei 38.827,10 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnet 3,70 Prozent höher bei 16.181,04 Einheiten.

Die aktuell eher diffuse Nachrichtenlage zur Zollthematik in den USA könnte aber jederzeit zu einem Abrutschen des Marktes führen, sollte neue Hiobsbotschaften die Runde machen, warnen Händler.

"Die Wahrscheinlichkeit einer taktischen Erholung hat nach der starken Korrektur zugenommen, insbesondere wenn es harmlosere Handelsschlagzeilen, Fristverlängerungen oder Anzeichen von Verhandlungen gibt", beschreibt Analyst Tony Lee von JP Morgan die angespannte Lage an den US-Börsen.

Die Nachrichtenlage zum heraufziehenden Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump losgetreten hat, liefert Lichtblicke, aber auch weitere Nackenschläge für den Markt. So drohte Trump statt mit aktuell 34-prozentigen Importzöllen nun mit zusätzlichen 50 Prozent, sollte Peking nicht von den angekündigten Vergeltungsmaßnahmen abrücken. Andererseits scheint die Verhandlungsbereitschaft groß zu sein. So meldet das Weiße Haus über 50 Staaten, die mit den USA Handelsabkommen abschließen wollten. Finanzminister Scott Bessent betont den Willen Japans auf Verständigung.

Zudem wächst der innenpolitische Druck auf Trump. Berichte legen nahe, dass wichtige Vertraute, Parteifreunde sowie Vorstandsvorsitzende großer Unternehmen gegen Trumps Zollpolitik opponieren und wenigstens eine Verschiebung der Zölle fordern. Bill Ackman, Gründer der Hedgefonds-Gesellschaft Pershing Square und aktivistischer Investor, hat sich für eine Verschiebung der Zölle ausgesprochen. Auch der CEO der Bank JP Morgan, Jamie Dimon, äußerte sich besorgt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen erholten sich am Dienstag etwas von ihrem Kursdebakel vom Vortag.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich 6,03 Prozent höher bei 33.012,58 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite schließlich um 1,58 Prozent auf 3.145,55 Einheiten.

In Hongkong legte der Hang Seng schlussendlich 1,51 Prozent auf 20.127,68 Stellen zu.

Sie folgten damit einem ähnlichen Muster, das zum Wochenstart an den europäischen Plätzen und der Wall Street zu beobachten war. Die Nachrichtenlage, was die Umsetzung oder möglicherweise den Aufschub der von den USA angekündigten Zölle betrifft, bleibt konfus. Ebenso was die Verhandlungsbereitschaft der USA darüber betrifft. Entsprechend wacklig und volatil fiel die Erholung mancherorts aus.

Am Vortag war eine Meldung über einen 90-tägigen Aufschub später aus dem Weißen Haus als "Fake News" bezeichnet worden. Später am Tag sagte dann aber US-Finanzminister Bessent, dass der Präsident ihn gebeten habe, mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba zu verhandeln. Trump selbst sagte auf die Frage eines Reporters, er sei interessiert daran, "Deals" zu Zöllen mit einigen Ländern auszuhandeln, wolle aber auch an seinem Programm festhalten. Zuvor hatte er gewarnt, die Zölle gegenüber China ab Mittwoch um 50 Prozent zu erhöhen, falls das Land seine Vergeltungszölle gegen die USA nicht zurücknehme.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX