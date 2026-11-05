Acorn Energy Aktie
WKN DE: A0LBDV / ISIN: US0048481073
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05.11.2026 17:39:41
Acorn Q3 Profit Rises, Shares Fall
(RTTNews) - Acorn Energy, Inc. (ACFN) on Thursday reported a sharp rise in third-quarter earnings driven by higher revenue from the year-ago period.
Quarterly net income attributable to Acorn Energy rose to $0.94 million or $0.37 per share from $0.25 million or $0.10 per share a year earlier.
Total revenue for the quarter increased to $2.59 million from $2.48 million in the year-ago quarter.
On the Nasdaq, shares of Acorn were losing 9.40% at $14.47.
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