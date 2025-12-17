Parkway Holdings LtdShs Aktie
WKN: 876503 / ISIN: SG1R90002267
|
17.12.2025 14:04:49
Acrophyte Hospitality Trust unit to divest Hyatt Place Primacy Parkway hotel for US$7.8 million
The deal is expected to be completed in the first quarter of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parkway Holdings LtdShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.