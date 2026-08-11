Acter Technology Integration Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Acter Technology Integration Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acter Technology Integration Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 546,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 719,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at