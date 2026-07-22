Action Construction Equipment präsentierte Quartalsergebnisse

Action Construction Equipment lud am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 10,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Action Construction Equipment noch ein Gewinn pro Aktie von 8,21 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,86 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at