Advik Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Advik Laboratories hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advik Laboratories -0,090 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at