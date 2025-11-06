Aekyung Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aekyung Industrial lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 163,80 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 227,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 165,28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at