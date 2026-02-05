Atheros Communications Aktie
WKN DE: A0BK6V / ISIN: US04743P1084
|
05.02.2026 15:27:02
Aether Holdings Acquires PublicView.ai For Undisclosed Sum
(RTTNews) - Aether Holdings, Inc. (ATHR), Thursday announced the acquisition of PublicView.ai, an AI-driven market intelligence platform designed to simplify and accelerate equity research. The financial details of the deal have not been disclosed.
With this acquisition, Aether intends to integrate PublicView.ai into the company's investment analytics subsidiary, Aether Grid, to deliver a more complete research experience that connects technical signals and sentiment indicators with fundamental equity research.
The deal would help Aether enhance investor engagement, data monetization, and long-term shareholder value.
ATHR closed at $5.45, down 1.98 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atheros Communications Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Atheros Communications Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.