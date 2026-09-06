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06.09.2026 19:30:38
AfD-Co-Chef Chrupalla bringt Minderheitsregierung ins Spiel
BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich für eine Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt unter Führung eines Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund offen gezeigt. AfD-Spitzenkandidat Siegmund sei der Wahlsieger und werde auch mit einer Stimme Mehrheit regieren, sagte er im ZDF. "Wenn es nicht reichen sollte am Ende des Abends (...), dann sind wir auch gesprächsbereit und werden allen die Hand ausstrecken, die es gut mit Sachsen-Anhalt meinen und auch mit Deutschland", sagte Chrupalla. "Man kann auch mit einer Minderheitsregierung toleriert werden, auch das ist ja eine Möglichkeit, ohne dass dann eine Koalition zustande gekommen ist", so der AfD-Chef auf Nachfrage weiter./bw/DP/zb
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